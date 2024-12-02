Україна вже має понад 4 тисячі саперів – Шмигаль

Розмінуванням території України займаються майже 70 операторів протимінної діяльності і понад 4 тисячі саперів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Demine Ukraine Forum 2024, повідомляє Укрінформ.

"Над розмінування зараз працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тис. саперів і близько 150 одиниць техніки" , - зазначив глава уряду.

Шмигаль поінформував, що у перший рік повномасштабної війни потенційно замінованими вважалися 174 тис. кв. км української території. Сьогодні потенційно замінована територія становить близько 139 тис. км кв., що більше, ніж площа Греції, Болгарії чи Австрії. Вдалося повернути в експлуатацію майже 35,5 тис. квадратних кілометрів української землі.

Прем'єр-міністр також поінформував, що ВНП завдають збитків аграрному сектору - 1,2 млрд доларів щорічно. Також від російських мін постраждали понад 760 цивільних, серед них 86 дітей.

Україна провадить гуманітарне розмінування відповідно до Стратегії протимінної діяльності, наголосив Шмигаль. За його словами, перший напрямок передбачає обстеження територій, щоб визначити, які території розташовуються поза зоною ризику, та швидко повернути їх аграріям в обробку. Шмигаль підкреслив, що це дає змогу збільшити посівні площі, створити робочі місця, аграрні підприємства сплачують податки й нарощують експорт продовольства.

Ще одним напрямком стратегії є залучення міжнародної допомоги. За словами глави уряду, наразі до Коаліції гуманітарного розмінування долучилися близько 50 країн, загальний обсяг внесків становить понад мільярд доларів.

Крім того, збільшується кількість розмінувальної техніки. Прем'єр-міністр наголосив на локалізації розвитку власного виробництва такої техніки та закликав партнерів замовляти нові машини на українських підприємствах.

"Ми відкриті до всіх інновацій, які можна застосувати в розмінуванні. В Україні існує величезний простір для апробації найновітніших технологій. Відповідно, один із напрямків, над яким ми працюємо, — збільшення сертифікованих операторів протимінної діяльності, зокрема приватних. Уряд максимально спростив, уніфікував та цифровізував сертифікацію. За рік кількість операторів зросла вдвічі. Очікуємо на подальшу позитивну динаміку" , - сказав він.

Шмигаль також нагадав, що держава готова компенсувати аграріям 100% послуги розмінування. Це, за його словами, формує конкурентний ринок та стимулює операторів працювати швидко та ефективно.