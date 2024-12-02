Грузинський прем'єр цинічно подякував правоохоронцям за розгін протестів

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе подякував силовикам за розгін протестів. "Зачистки" мітингів супроводжувалися сутичками та затриманнями, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Кобахідзе подякував міністру внутрішніх справ Грузії за "добре пророблену роботу" після чергового розгону акції протесту у Тбілісі. Він заявив, що правоохоронці краще спрацювали, ніж в США та Європі.

"Дякую пану Вахтангу Гомелаурі (глава МЗС, - ред.), особисто йому та кожному поліцейському. Їхня роль в управлінні цими процесами була особлива і дуже важлива. Дякую кожному поліцейському за терпіння. Ми знаємо багато фактів того, що доводилося терпіти поліцейським у ці дні" , - заявив прем'єр Грузії.

Кобахідзе також повторив тезу, що акції протесту нібито були скоординовані наперед і було залучене "іноземне фінансування".

Протести в Грузії

У Тбілісі та інших містах Грузії продовжуються масштабні мітинги проти керівної партії "Грузинська мрія". Акції були спровоковані заявою влади про зупинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Грузинські силовими намагаються розігнати протести, поліція кілька разів застосувала водомети та сльозогінний газ. Протестувальники використали проти правоохоронців піротехніку та різні предмети.

Крім того, розгони мітингів супроводжують затриманнями. Так, у Тбілісі був затриманий Зураб Джапарідзе, один із лідерів опозиційної партії "Коаліція змін", а також кілька журналістів.