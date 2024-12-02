Пекін вкотре заперечив свою причетність до підтримки Росії

Уряд Китаю заперечує свою причетність до підтримки російського вторгнення в Україну і закликає припинити подібні "політичні маніпуляції". Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи слова міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок про те, що позиція Пекіна з приводу російсько-української війни негативно впливає на відносини між КНР і Європою та Німеччиною, повідомляє Укрінформ.

"Стосовно "української кризи" (так у Китаї називають агресивну війну РФ проти України – ред.), китайська сторона неодноразово заявляла, що вона рішуче проти звинувачень та перекладання відповідальності за війну на Китай і закликає припинити політичні маніпуляції з цього питання" , - сказав Лінь.

Дипломат також відреагував на заяви заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова про те, що його країна розглядає можливість поновлення ядерних випробувань.

"Ми сподіваємося, що всі сторони, які беруть участь у конфлікті, зберігатимуть спокій і стриманість та докладуть зусиль для врегулювання "української кризи" політичним шляхом, шляхом діалогу та консультацій" , - сказав речник відомства.

Китай декларує нейтралітет по відношенню до російської агресії проти України і не передає зброї воюючим сторонам. Водночас, за перші два роки війни КНР на понад дві третини збільшила торгівлю з країною-агресоркою, із майже $148 мільярдів у довоєнному 2021-му до понад $240 мільярдів за підсумками минулого року, ставши ключовим постачальником до РФ мікроелектроніки та продукції подвійного використання, які використовуються російським ВПК для виробництва зброї і продовження війни.

Пекін відкидає звинувачення західних урядів і захищає свою торгівлю з Росією як таку, що не направлена проти третіх країн, критикує антиросійські санкції, проте в більшості випадків дотримується встановлених обмежень, щоб уникнути потрапляння під вторинні санкції.