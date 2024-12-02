ГУР: 2000 військових КНДР уже перебувають у бойових підрозділах РФ

У російській армії в оперативному резерві є девʼять тисяч північнокорейських військовослужбовців, дві тисячі передано в бойові підрозділи, розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Черняк, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми знаємо, що дві тисячі військовослужбовців направлені до бригади морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ. Якщо вони вже потрапили в ті підрозділи, які ведуть активні бойові дії, значить ми можемо з упевненістю сказати, що вони теж уже долучилися до ведення бойових дій.

Можливо, вони не на першій лінії. Можливо, вони не на передових позиціях, але вони все одно забезпечують агресію проти України, забезпечують вбивство українських військовослужбовців" , – сказав представник ГУР.

Черняк додав, що є кілька варіантів, як будуть застосовувати війська КНДР із оперативного резерву.

"Або вони будуть брати участь в активних бойових діях на території України. Або вони будуть брати участь в активних бойових діях на території Росії, на території Курщини. Або вони залишаться в оперативному резерві на другій лінії оборони, що в принципі для України теж становить небезпеку. Чому? Тому що це дасть можливість звільнити певну кількість російських військовослужбовців, які будуть залучені до ведення активних бойових дій" , – припусти він.

В українські розвідці додали, що зараз на полігонах у Курській області північнокорейські військовослужбовці проходять як загальну військову підготовку, так і специфічну підготовку як оператори БПЛА.

"Після того, як вони повернуться додому, це будуть навчені фахівці, які, по-перше, самі розуміють, як керувати БПЛА. По-друге, це вже будуть інструктори. 11 тисяч, чи скільки їх там повернеться, інструкторів, які зможуть навчити мільйонну північнокорейську армію новим умовам ведення війни, новим умовам ведення бойових дій" , – йдеться в інтервʼю.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше повідомили, що перші підрозділи військових з КНДР прибули в зону бойових дій російсько-української війни 23 жовтня, "їхня поява зафіксована у Курській області РФ".

Про перші бойові зіткнення між українськими та північнокорейськими військовими у Курській області 5 листопада повідомили джерела видання Financial Times та Суспільного у спецслужбах. Зазначалося, що поки "не йдеться про великі зіткнення".

Наприкінці жовтня західні видання повідомили, що КНДР надіслала до Росії військових для участі в бойових діях проти України. За даними України та країн Заходу, до Курської області прибули понад 10 тисяч північнокорейських військових; на початку листопада президент України Володимир Зеленський повідомляв, що вони зазнали перших втрат. Москва та Пхеньян безпосередньої участі північнокорейських військових у боях не підтверджували.

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