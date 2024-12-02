Як уберегтися від дронів та скидів вибухівки: у Мінреінтеграції дали поради

Мешканці прифронтових територій потерпають від ворожих дронів з вибухівкою. Людей закликають уважно ставитися до цієї загрози, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Росіяни все частіше застосовують FPV-дрони чи скидають вибухівку проти мешканців прифронтових територій. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розробив поради, як уберегти себе від цієї небезпеки.

Важливі поради

Якщо ви почули звук безпілотника чи побачили його в небі - терміново пройдіть в укриття. Ховатися у під’їздах, під арками чи на сходах - небезпечно. Якщо дрон завис прямо над вами, вам треба сховатися у безпечному місці. Щоб заплутати ворога, біжіть "змійкою" між деревами та кущами. До того ж, вам необхідно рухатися дуже швидко та змінювати напрямок кожні 7-10 метрів. Якщо ви помітили безпілотник, перебуваючи в автомобілі, вам терміново треба вийти із транспорту. Після чого відбіжіть від дороги й знайдіть укриття. Якщо ви побачили, куди впав дрон, повідомте рятувальників чи поліцію за номерами 101 чи 102. У жодному разі не наближайтеся до нього та не чіпайте уламки.

Читайте також, за тиждень окупанти завдали 120 ударів ракетами та 500 ударів авіабомбами. Також для атак по Україні РФ застосувала майже 660 дронів.

Раніше ми писали, що взимку 2024-2025 років війська Російської Федерації, ймовірно, зосередяться на захопленні прифронтових українських міст за допомогою міських боїв і спробують нівелювати переваги українських безпілотників та можливі обмеження використання російської бронетехніки.