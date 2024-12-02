Світові виробники зброї торік заробили на 4,2% – дослідження

Сто світових виробників зброї у 2023 році заробили 632 млрд доларів від продажу своєї продукції та надання послуг; доходи у реальному вимірі збільшилися на 4,2% порівняно з попереднім роком. Зростання доходів зафіксовано у всьому світі, найбільше - у компаній з Росії та Близького Сходу. Про це йдеться у дослідженні Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI), повідомляє Укрінформ.

Як зазначається у доповіді, менші виробники озброєнь ефективніше реагували на попит, пов'язаний з війнами в секторі Гази та в Україні, зростанням напруженості у Східній Азії та програмами переоснащення армій у різних країнах, пише DW.

Загальний обсяг виручки від продажу зброї 100 світових компаній минулого року різко зріс після падіння у 2022-му, йдеться у звіті. Аналітики зазначають, що з 2018 року до першої п'ятірки компаній галузі незмінно входять лише американські виробники. Зі 100 провідних світових виробників зброї 41 компанія, що базується в США, зафіксувала доходи в розмірі 317 млрд дол.

Сукупний виторг від продажу зброї 27 європейських (крім РФ) компаній торік становив 133 млрд дол. Це лише на 0,2% більше, ніж у 2022-му, що є найнижчим показником зростання серед усіх регіонів світу.

Однак, зазначають аналітики, європейські фірми, що спеціалізуються на складних системах озброєнь, у 2023 році працювали переважно за старими контрактами, та їхні доходи за рік, відповідно, не відображають надходження замовлень. Попит, пов'язаний з війною в Україні, особливо на популярні боєприпаси, артилерійські гармати, снаряди, і системи ППО, змогли задовольнити компанії з Німеччини, Швеції, України, Польщі, Норвегії та Чехії.

Через брак даних до рейтингу увійшли лише дві російські компанії: їх сукупний виторг збільшився на 40%, досягнувши приблизно 25,5 млрд дол. Це сталося майже повністю за рахунок зростання на 49% виручки Ростеху - російської державної корпорації, яка не володіє безпосередньо виробничими потужностями, але контролює безліч різних виробників зброї. Раніше сім із них потрапляли до першої сотні світових компаній, проте цього разу SIPRI не вдалося отримати дані про них.

З українських компаній до рейтингу потрапив держконцерн «Укроборонпром». За даними SIPRI, його виторг збільшився на 69%.

Інші 23 компанії першої сотні розташовані в Азії та Океанії, вони продемонстрували зростання доходів на 5,7% - до 136 млрд дол.

До першої сотні найбільших світових компаній ВПК увійшли шість із Близького Сходу, їх загальний виторг підріс на 18% - до 19,6 млрд дол. Три з цих компанії - з Ізраїлю, і після початку війни в Газі їхні доходи досягли 13,6 млрд дол. Це найвищий показник для ізраїльських фірм, що коли-небудь входили до першої сотні SIPRI.