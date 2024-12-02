НАТО в обмін на території: чому Зеленський підтримав цю ідею

Опинившись перед перспективою "ані територій, ані НАТО", Банкова передумала наполягати на максималістських вимогах, повідомляє Ділова столиця.

Володимир Зеленський сформулював нову мету для України.

"Він припускає, що "гаряча фаза" війни в Україні може закінчитися в обмін на членство в НАТО, якщо його запропонують, навіть якщо захоплені землі не будуть повернені негайно" , — повідомив британський телеканал Sky News.

29 листопада Зеленський сказав в інтерв'ю Sky News, що членство в НАТО має бути запропоноване неокупованим частинам країни, щоб покласти край "гарячій фазі війни", за умови, що саме запрошення до НАТО визнає міжнародно визнані кордони України. Зеленський припустив, що угода про припинення вогню може бути укладена, якщо контрольовану Україною територію буде взято "під парасольку НАТО", що дозволить пізніше "дипломатичним шляхом" домовитися про повернення решти.

"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО територію України, яка знаходиться під нашим контролем, — сказав він. — Нам потрібно зробити це швидко. А потім [окуповану] територію Україна зможе повернути дипломатичним шляхом".

Зеленський сказав, що припинення вогню необхідно, щоб "гарантувати, що Путін не повернеться" та не захопить ще більше української території. Він сказав, що НАТО має "негайно" прикрити частину України, яка залишається під контролем Києва, що, за його словами, Україні "дуже потрібно, інакше він повернеться".

Ту саму ідею Зеленський озвучив 1 грудня на спільній прес-конференції у Києві з новим головою Європейської ради Антоніу Коштою. Він заявив, що Україна може вступити до НАТО без застосування статті 5 щодо окупованої території. Як і в інтерв'ю Sky News, Зеленський уточнив, що запрошення Україні вступити до НАТО все одно має визнати всю її територію українською, включаючи райони, окуповані Росією. Він наголосив, що Україна "ніколи не прийме" плану приєднання, в якому йдеться про інше.

"Але ми розуміємо, що стаття 5 не може застосовуватися до всієї території України під час війни, оскільки країни [НАТО] проти ризику бути втягнутими у війну" , — сказав він.

Ідея Андерса Фог Расмуссена

Понад рік тому ту саму ідею висунув колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. Про його план розповіла британська газета The Guardian 11 листопада 2023 року. Расмуссен сказав:

"Настав час зробити наступний крок і направити запрошення Україні до НАТО. Нам потрібна нова архітектура європейської безпеки, в якій Україна буде в самому серці НАТО".

Проте ті, хто виступає за членство України в НАТО, скуті майже неможливістю запропонувати членство країні, яка перебуває у стані війни, оскільки відповідно до статті 5 членство в НАТО для всієї України фактично означало б, що Альянс має намір розпочати війну з Росією. Якщо виключити з-під гарантій статті 5 територію, яку утримує Росія, то загрозу конфлікту між Росією та НАТО буде знижено, заявив Расмуссен.

Він спростував, що цей крок заморозить конфлікт, поступившись українською територією Росії.

"Абсолютна достовірність гарантій статті 5 утримає Росію від атак на українську територію всередині НАТО і, таким чином, звільнить українські сили для відправлення на лінію фронту, — пояснив він свою ідею. — Щоб стаття 5 була достовірною, Росії має бути дано чіткий сигнал про те, що будь-яке порушення території НАТО буде зустрінуто відповіддю".

Він сказав, що в певному сенсі ця пропозиція схожа на введення безпольотної зони над територією, яку контролює Україна, щоб Росія не могла піддавати її ракетним атакам.

"Расмуссен сказав, що неточний прецедент існував з того часу, як Західна Німеччина приєдналася до альянсу 1955 року, і стаття 5 охоплювала її територію, але не територію Східної Німеччини" , — зазначила газета.

Із травня 2022 року Расмуссен та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак були співголовами Групи з питань міжнародних гарантій безпеки для України. Проте ідея Расмуссена викликала негативну реакцію на Банковій. 2 грудня 2023 року на офіційному сайті президента України з'явилося повідомлення про телефонну розмову Єрмака із Расмуссеном.

"Андерс Фог Расмуссен відзначив важливість якнайшвидшого вступу України до НАТО. Він наголосив, що членство в Альянсі має поширюватися на всі території України з повною повагою до її державного суверенітету й територіальної цілісності. Він зазначив, що наведена ним у статті The Guardian аналогія з ФРН не має сприйматися як підрив базового принципу поваги до територіальної цілісності України" , — сказано у повідомленні.

19 грудня минулого року Зеленський провів прес-конференцію, де різко висловився про цю ідею:

"Щодо НАТО. Сигнали щодо часткової участі, чесно кажучи, — маячня. Давайте уявимо собі, що буде, якщо частина України буде в НАТО. Я думаю, що це високі ризики для нас. Я впевнений, що якщо частина України буде в НАТО, це значить, що він [Путін] увійде й почнеться війна з НАТО. І ось тут буде запитання: чи будуть країни НАТО боротися за частину української території, яка має той чи інший статус у НАТО? Не повністю, а якийсь статус".

Аргументи Петра Павла

Незважаючи на обурення Банкової, ідея "НАТО в обмін на території" набула популярності у європейських адвокатів запрошення України до Альянсу. Дуже чітким сигналом стала заява президента Чехії Петра Павла.

"Я думаю, що повне відновлення контролю над усією територією не є необхідною умовою. Якщо буде демаркація хоча б адміністративного кордону, то ми можемо прийняти цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона контролюватиме на той момент"., — сказав він 19 серпня.

Він додав, що " існує як технічне, так і юридичне рішення, яке дозволяє Україні приєднатися до НАТО, не призводячи до конфлікту НАТО з Російською Федерацією". Він також бачить прецедент такого кроку в історії:

"Нумо подивімося на Німеччину, наприклад. Відбувся поділ Німеччини, який був прийнятий не всіма західними країнами, і хоча частина Німеччини була окупована Радянським Союзом, решту Німеччини було прийнято до НАТО".

Нагадаємо, що у 2012-2015 pp. генерал Петр Павел був начальником генштабу армії Чеської Республіки, а у 2015-2018 рр. очолював Військовий комітет НАТО. Тож можна не сумніватися: він знається на тому, про що говорить. А позаяк він про це заговорив публічно, отже, ця ідея вже обговорюється главами країн НАТО.

"ДС" вже розповідала, як ця ідея може бути реалізована. Країни Альянсу не хочуть, щоб їхні зобов’язання перед Україною поширювалися на територію, окуповану Росією. Для цього потрібно внести доповнення до статті 6 Північноатлантичного договору, яка встановлює сферу застосування статті 5. Якщо підписуватиметься протокол про вступ України, то там може бути уточнено, що формулювання статті 6 поширюється на українську територію в межах демаркаційної лінії згідно з угодою України з Росією. Це не означатиме юридичне визнання окупованих територій російськими. Водночас решта території України вкриється під парасольку Альянсу.

Втім, Банкова, як і раніше, вважала ідею "НАТО в обмін на території" неприйнятною і наполягала на своїй максималістській вимозі "і НАТО, і території". 24 вересня на сайті МЗС України з'явився "коментар щодо заяв про можливість тимчасово залишити під окупацією частину території України".

"Виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є одним з обовʼязкових пунктів Формули миру президента України Володимира Зеленського, — заявило міністерство. — Наголошуємо, що не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки. У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну".

Переосмислення "маячні"

Однак 5 листопада американський народ віддав перевагу Дональду Трампу, який пообіцяв швидко покласти край російсько-українській війні. З його команди в медіа просочилася інформація про кілька поганих моментів для України. По-перше, Трамп збирається карати Київ та Москву, якщо вони відмовлятимуться заморозити війну. По-друге, Трамп не вимагатиме від Путіна відходу Росії з усіх окупованих територій. По-третє, Трамп може використати відмову від прийому України до НАТО як приманку для Путіна. Отже, Україна опинилася перед перспективою "ані територій, ані НАТО". А якщо вона наполягатиме на формулі "і НАТО, і території", то може викликати гнів Трампа і взагалі втратити підтримку США.

Видання Politico висунуло версію, що останні заяви Зеленського — це "дипломатична гра для Трампа". Суть гри в тому, що Зеленський взяв собі роль "містера Так", який погоджується з вимогою Трампа швидко заморозити війну і залишає Путіну роль "містера Ні".

Politico дає цій грі дуже високу оцінку:

"Лідер України вже спритно пристосовується до зміни політики у Вашингтоні — і до зміни політичної динаміки в Європі, — демонструючи готовність сісти за стіл переговорів. Це те, до чого його закликали його американські радники, залишивши Путіну бути містером Ні, який ризикує викликати гнів Трампа. Саме це Зеленський зробив у п’ятницю в інтерв’ю британському Sky News. Це був майстер-клас із розумного дипломатичного маневрування".

Видання констатує, що Путін та його головні помічники щоразу давали зрозуміти, що вони ніколи не погодяться на вступ України до НАТО.

"Ця пропозиція — це червоний прапорець для розлюченого бика. Проте, мабуть, це не було метою того, що Зеленський робив у п’ятницю" , — припускає Politico.

На його думку, меседжі Зеленського більше спрямовані на те, щоб продемонструвати Трампу готовність Києва розглядати різні варіанти.

Видання цитує колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, який каже, що Зеленський хоче не потрапити у погану ситуацію з Трампом і тому наголошує на важливості пошуку дипломатичних рішень.

"Послухайте його останні інтерв’ю, в яких він каже: "Ми повинні шукати дипломатичні рішення", "Ми повинні повернути Крим дипломатичним шляхом", "Ми недостатньо сильні, щоб відновити наші кордони 1991 року". Це все меседжі Трампу" , — сказав Кулеба Politico.

На думку видання, "хитрість Зеленського в його відносинах з Трампом полягає в тому, щоб переконатися, що саме Путін буде звинувачений у будь-якому провалі мирних ініціатив". Якщо вірити цій версії, то Банкова розраховує на невдачу спроб Трампа заморозити війну.

Але залишається без відповіді питання про те, що робитиме Банкова, якщо Трамп під час торгів із Путіним погодиться з умовою Путіна: жодного НАТО для України, навіть часткового. Очевидно, Банкова сподівається, що до цього не дійде (тобто Трамп та Путін не домовляться). Однак це ризикований підхід: можна одержати "ані територій, ані НАТО". Щоб цього не сталося, потрібно переконувати Трампа в тому, що членство України в НАТО (без поширення статті 5 на окуповані території) вигідне США. І заразом було б незайве переконати український народ у тому, що це вигідно Україні.