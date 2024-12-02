Україна відреагувала на заяви влади Грузії про "сценарій Майдану"
Україна засуджує силовий розгін мітингів у Грузії. Україна також відкидає спроби грузинської влади втягнути країну у внутрішньополітичні процеси, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.
МЗС рішуче засуджує порушення прав людини та застосування сили проти мирних демонстрантів у Грузії.
"Насильство не залишиться без наслідків. Грузинська влада має поважати основоположне право громадян на мирний протест. Тим більше що причиною протестів є рішення уряду поставити на паузу рух Грузії до ЄС всупереч європейським прагненням грузинського народу", - йдеться в заяві.
Міністерство нагадало, що горезвісні українські політики також намагалися запевнити, що "призупиняють", а не згортають євроінтеграцію країни, як про зараз говорять у Грузії.
МЗС відкинуло спроби влади Грузії втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси в своїй країні. Йдеться про заяви прем'єр-міністра Грузії щодо нібито недопущення "сценарію українського Майдану"
"Грузинському уряду слід припинити лякати своїх людей міфічним "українським сценарієм", реалізовуючи у цей час на практиці "білоруський сценарій". Україна була і залишається прихильною демократичним перетворенням у Грузії та її подальшій європейській та євроатлантичній інтеграції, що відповідає інтересам грузинського народу", - зазначило відомство.
МЗС висловило солідарність з грузинськими дипломатами, які публічно виступили проти рішення уряду Грузії про вихід з порядку денного переговорів про вступ до ЄС.
"Переконані, що європейська інтеграція є ключем до стабільності, процвітання та зміцнення демократичних інститутів у Грузії та прагнемо успішного майбутнього для наших народів у великій європейській родині. Наша солідарність із грузинським народом залишається непохитною", - заявило МЗС.
Протести в Грузії
У Грузії 28 листопада розпочалася нова хвиля протестів після того, як влада заявила про нібито призупинення євроінтеграції країни.
Протести тривають у Тбілісі та інших грузинських містах. Силовики намагаються розігнати мітинги, застосовуючи водомети та сльозогінний газ, а також затримуючи учасників акцій.
Зранку 2 грудня у Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної партії "Коаліція змін" Зураба Джапарідзе, а також кілька журналістів. При цьому прем'єр Грузії подякував силовикам за розгін протестів.
Також глава грузинського уряду на тлі протестів заявив, що у країні не буде "сценарію українського Майдану".