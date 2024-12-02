Морпіхи відбили штурм елітного підрозділу ВДВ РФ на Курщині
Миколаївські морські піхотинці відбили атаку російських десантників на Курщині, противник відійшов зі значними втратами, повідомляє Українська правда.
Про це говорить відео 36 ОБрМП, джерела УП в бригаді.
Днями в районі Зеленого Шляху-Новоіванівки Курської області миколаївські морпіхи відбили штурм елітного підрозділу ВДВ РФ.
За словами співрозмовника УП, противник атакував позиції морських піхотинців малими групами піхоти на квадроциклах. В результаті оборонного бою морпіхів було знищено 2 квадроцикли з допомогою дистанційного мінування та FPV-дронів. Залишки піхоти ворога дійшли до укріплень, де були розбиті артилерією та ударними дронами бригади.
Втрати російських штурмовиків склали 16 осіб убитими і 29 – пораненими, додає джерело УП.