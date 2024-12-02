У Німеччині опозиція критикує Шольца за "передвиборчий" візит в Україну

Німецький депутат від консервативного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца за візит в Україну. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Augsburger Allgemeinen, повідомляє Європейська правда.

За словами представника ХДС, Шольц проводить свою передвиборчу кампанію "за рахунок українського населення і водночас обслуговує російські наративи страху".

"Це не тільки непристойно, але він також все більше і більше ізолює Німеччину і ставить під загрозу нашу безпеку" , – сказав депутат.

Своєю поїздкою в Україну в останню хвилину він хотів протистояти зростанню критиці в Німеччині щодо його безвідповідальної передвиборчої кампанії, додав Кізеветтер.

Політик ХДС заявив, що Україна вимагає негайного запрошення до НАТО, далекобійного озброєння та дозволу вражати військові об'єкти на території Росії.

"Шольц категорично відкидає всі три вимоги і неодноразово відмовляв у цьому своєму міністру оборони. Тому поїздка – це насамперед брехня і передвиборча кампанія" , – підкреслив Кізеветтер.

За його словами, Шольц також завдає шкоди всередині альянсу західних країн, намагаючись під час виборчої кампанії створити враження, що лише він може відвернути війну від Німеччини.

"Він послаблює європейську безпеку, навмисно граючи на ядерних страхах і ставлячи під сумнів захист НАТО. Це зарозумілість і образа для наших партнерів в Європі, які вносять у багато разів більший внесок, ніж Німеччина, з точки зору валового внутрішнього продукту" , – додав Кізеветтер.

Вранці 2 грудня Шольц прибув до Києва. Це його другий візит в Україну з початку російського повномасштабного вторгнення.

По прибутті до української столиці канцлер заявив, що оголосить про "додаткове оборонне обладнання на суму 650 млн євро, яке буде поставлено в грудні".