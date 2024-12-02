Міноборони стандартизує технічні вимоги до продовольчого майна ЗСУ

Міністерство оборони України стандартизує вимоги на майно продовольчої служби Збройних сил України (ЗСУ). Рішення має важливе значення у процесі уніфікації технічних вимог для закупівлі обладнання. Про це йдеться у повідомленні Міноборони, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"До цього часу для майна продовольчої служби ЗСУ не було єдиних технічних специфікацій. Їх запровадження дозволить усунути можливі розбіжності у вимогах до обладнання, що закуповується для ЗСУ, спростити процес закупівель, забезпечити стандартизацію та підвищити ефективність управління ресурсами" , - пояснив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Зазначається, що Міноборони й надалі працює над удосконаленням матеріально-технічного забезпечення Сил оборони з метою покращення рівня підтримки наших бійців.