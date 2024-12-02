Литва заборонила в'їзд грузинському олігарху та іншим причетним до придушень протестів

Габріелюс Ландсбергіс, литовський глава МЗС, який невдовзі залишить посаду, повідомив про заборону в'їзду для низки посадовців Грузії, повідомляє Європейська правда.

До списку увійшли засновник керівної партії "Грузинська мрія", олігарх Бідзіна Іванішвілі, міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі, його заступники та керівники інших силових структур.

Напередодні стало відомо, що три країни Балтії домовилися запровадити національні санкції проти тих, хто придушував протести в Грузії, які спалахнули у відповідь на наміри влади призупинити переговори про вступ до ЄС.

Нагадаємо, у Грузії кілька днів тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Грузинські силовики застосовують жорсткі заходи проти протестувальників, що викликало засудження з боку Заходу.