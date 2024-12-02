У РФ вартість нових автомобілів зросте на 15% через падіння рубля

Ціни на нові автомобілі в Росії зростуть на 5-15% до кінця 2024 року через падіння рубля стосовно долара, євро та юаня. Про це пише The Moscow Times.

Офіційні дилери підвищать ціни спочатку на 3–5%, поступившись частиною прибутку, щоб зберегти продажі, але машини, що ввозяться по паралельному імпорту, зростуть у ціні пропорційно до падіння рубля.

Перегляд цінників торкнеться як імпортованих машин, а й автомобілів місцевого виробництва, оскільки за її випуску використовується певна частка зарубіжних комплектуючих.

Основний ривок зростання цін на китайські автомобілі, на які, згідно з "Автостатом", припадає близько 60% російського ринку, припаде на початок 2025 року.

За даними "Автостата", середньозважена ціна нового легкового автомобіля за січень-серпень зросла на 8,4% рік до року, до 3,1 млн. руб (28,301 тис дол).