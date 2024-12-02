Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про "ерозію долара", повідомляє Ділова столиця.

Пєскова цитують російські пропагандисти.

"Долар починає для цілої низки країн втрачати свою привабливість як резервна валюта. Це такий процес ерозії привабливості долара, він справді йде і набирає сили" , — заявив спікер Кремля.

При цьому прессекретар президента РФ наголосив, що йдеться "не лише про країни БРІКС".

"Загалом все більше і більше країн починає переходити на використання національних валют під час здійснення торговельно-економічної та зовнішньоекономічної діяльності. Це процес, який набирає чинності по всьому світу" , — каже Пєсков.

Нагадаємо, заява речника Путіна прозвучала на тлі рекордного обвалення курсу рубля після запровадження санкцій проти російського "Газпромбанку". Станом на 27 листопада курс російської нацвалюти до долара становив 115 до одного.