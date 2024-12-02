Зеленський і Шольц у Києві зустрілися з виробниками безпілотників

Президент України Володимир Зеленський розповів, що однією з тем обговорення з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві було продовження співпраці у сфері виробництва безпілотних апаратів різного типу, повідомляє Європейська правда.

Зеленський розповів, що вони із канцлером глянули безпілотники з розумним компонентом та поспілкувалися з представниками компаній-виробників.

"Повітряні та наземні безпілотники, FPV-дрони, системи керування. Та зброя, яка допомагає нашим захисникам. І дуже важливо, що таку зброю Україна виготовляє і у співпраці з Німеччиною… Дякую Німеччині за таку важливу підтримку нашого оборонного потенціалу" , – зазначив президент.

UAVs, UGVs, FPV drones, control systems—these are the weapons that help our defenders. It is crucial that Ukraine produces such weapons in cooperation with Germany.



Today, together with Chancellor Olaf Scholz @Bundeskanzler, we inspected UAVs with smart components and spoke… pic.twitter.com/Jhhy7yOA1U — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2024

Нагадаємо, німецький канцлер сьогодні з неоголошеним візитом у Києві. Раніше він разом з президентом України відвідав поранених українських військових.