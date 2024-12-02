Зеленський і Шольц у Києві зустрілися з виробниками безпілотників
Президент України Володимир Зеленський розповів, що однією з тем обговорення з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві було продовження співпраці у сфері виробництва безпілотних апаратів різного типу, повідомляє Європейська правда.
Зеленський розповів, що вони із канцлером глянули безпілотники з розумним компонентом та поспілкувалися з представниками компаній-виробників.
"Повітряні та наземні безпілотники, FPV-дрони, системи керування. Та зброя, яка допомагає нашим захисникам. І дуже важливо, що таку зброю Україна виготовляє і у співпраці з Німеччиною… Дякую Німеччині за таку важливу підтримку нашого оборонного потенціалу", – зазначив президент.
Нагадаємо, німецький канцлер сьогодні з неоголошеним візитом у Києві. Раніше він разом з президентом України відвідав поранених українських військових.