Сили сирійської опозиції захопили авіабазу "Нейраб" - ЗМІ

Підрозділи сирійської опозиції взяли під контроль авіаційну базу ВПС Сирії "Нейраб", що неподалік Алеппо, та заволоділи розміщеною там російською системою протиповітряної оборони С-125 "Печора". З посиланням на Milliyet, повідомляє Укрінформ.

"...Авіабаза "Нейраб" потрапила в руки опозиції. Сили опозиції захопили систему протиповітряної оборони С-125 «Печора» в Тель-Хасілі на південь від Сафіри” , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "сили режиму втекли, покинувши російську систему оборони".

Як повідомлялося, місто Алеппо вийшло з-під контролю сирійських урядових сил. "Хаят Тахрір аш-Шам" і союзні з ними опозиційні угруповання контролюють місто Алеппо, за винятком районів, контрольованих курдськими підрозділами.

У Сирійській обсерваторії з прав людини заявили, що "Хаят Тахрір аш-Шам" і союзні опозиційні підрозділи захопили аеропорт Алеппо та десятки прилеглих міст.