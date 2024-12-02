ЄС планує створити новий оборонний фонд – Bloomberg

Країни-учасниці Європейського Союзу наближаються до угоди про створення нового оборонного фонду у 1,5 мільярда євро, який допоможе зміцнити оборонну промисловість у державах блоку та Україні упродовж наступних трьох років. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що угода про створення Європейської оборонної інвестиційної програми (ЄОІП), ймовірно, буде підписана до кінця року і дозволить закуповувати військову техніку, яка на 35% складається із компонентів з-за меж ЄС.

Угода щодо створення ЄОІП стала результатом балансування між амбіціями розвитку європейської оборонної промисловості у довгостроковій перспективі та можливістю негайного придбання готового обладнання з метою допомоги Україні у задовільнені її оборонних потреб, пише Bloomberg.

Зазначається, що іншим фактором є побоювання ЄС викликати гнів обраного президента США Дональда Трампа, який неодноразово висловлював розчарування як через недостатні європейські витрати на оборону, так і через те, що блок не купує достатньо американської продукції.

Євросоюз перебуває у процесі визначення флагманських проєктів «спільного інтересу», які могли б скористатися фондами Європейської програми оборонної промисловості (EDIP) у таких сферах, як протиповітряна та протиракетна оборона.

Крім цього, ЄС намагається відійти від поточної практики закупівлі готового обладнання у третіх країн до фінансування більшої кількості спільних інвестицій та спільних закупівель, йдеться у матеріалі.

Європейська оборонна інвестиційна програма покликана збільшити спільні закупівлі озброєнь та зробити ЄС більш підготовленим до війни шляхом нарощування внутрішнього виробництва зброї і боєприпасів.