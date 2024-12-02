У Грузії студенти розпочали страйк проти заморожування євроінтеграції

Студенти та викладачі Тбіліського державного університету оголосили страйк, протестуючи проти рішення уряду Грузії призупинити євроінтеграційний процес до 2028 року. З посиланням на Interpressnews, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

Учасники страйку вимагають призначення перевиборів, припинення навчального процесу адміністрацією університету до виконання вимог протестувальників, а також забезпечення доступу мітингувальників до центрального входу університету.

У спільній заяві протестувальники назвали дії уряду виходом за межі конституційного поля та нехтуванням волею грузинського народу.

Вони наголосили, що останні акції молоді та громадськості є законною боротьбою за демократичні цінності.

Студенти й викладачі висловили солідарність із мирними демонстрантами, які зазнали переслідувань або постраждали через надмірне застосування сили з боку влади.

У заяві також йдеться про прагнення повернути країну до конституційного ладу та забезпечити її демократичне майбутнє в межах євроатлантичного курсу.

Повідомляється, що страйк триватиме до виконання основної вимоги - оголошення перевиборів за участю незалежної виборчої комісії.

Протестувальники також закликають грузинське суспільство об’єднатися для захисту демократичних цінностей та європейського майбутнього країни.

Нагнадаємо, посол ЄС у Грузії Павло Герчинський 29 листопада вперше публічно прокоментував кризову ситуацію після заяви прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе про відтермінування євроінтеграції до 2028 року.

Герчинський назвав таке рішення "розпачливим" і "жалюгідним", зауваживши, що воно суперечить бажанням більшості грузинського народу та політичним обіцянкам, які раніше давала грузинська влада.

Протести, які розпочалися 28 листопада, були спровоковані рішенням партії "Грузинська мрія" відмовитися від грантової допомоги ЄС та відкласти переговори про вступ до кінця 2028 року. Водночас влада наполягає, що стратегічною метою залишається вступ до Євросоюзу у 2030 році.

Масові акції на проспекті Руставелі в Тбілісі супроводжуються сутичками із правоохоронцями.

У період з 28 листопада по 1 грудня поліція тричі розганяла демонстрації із застосуванням спецзасобів. Були затримані сотні протестувальників, серед них - лідери опозиції та журналісти.

Учасники акцій і правозахисні організації звинувачують силовиків у надмірному застосуванні сили, навіть проти мирних громадян.

Уранці 2 грудня повідомлялося про затримання людей, які перебували поблизу місць протестів, зокрема тих, хто просто йшов на роботу.

Євросоюз, своєю чергою, жорстко відреагував на зміну курсу грузинської влади. Серед причин зупинки інтеграційного процесу також називають згортання демократичних свобод та придушення громадянських прав.

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