Народний депутат "Батьківщини" Шкрум склала мандат

Народна депутатка від ВО "Батьківщина" Альона Шкрум складає мандат, комітет Ради уже розглянув відповідний проєкт постанови про складення депутатських повноважень.﻿﻿ З посиланням на сайт парламенту, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що "розглянувши особисту заяву народного депутата України - члена депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Шкрум Альони Іванівни про складення депутатських повноважень" комітет вирішив внести до Ради проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Шкрум А.І." та рекомендувати Раді прийняти його в цілому.

Голові комітету Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Кальченку Сергію доручили подати проєкт постанови до ВР за своїм підписом.

Нардепка свого рішення про складання мандату не коментувала.

Раніше нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко писав, що Шкрум покидає Раду через потенційне призначення у Кабмін: "Вона збирається очолити нове міністерство об'єднання українців".