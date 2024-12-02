СБУ у двох областях викрила паліїв об'єктів УЗ та Укрпошти

П'ятьох поплічників спецслужб РФ затримано у Кіровоградській та Вінницькій областях. Вони намагалися пошкодити об’єкти Укрзалізниці та Укрпошти.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зловмисники використовували легкозаймисті суміші, які виготовляли за інструкцією окупантів. Після виконання замовних підпалів зловмисники сподівалися отримати гроші від своїх російських кураторів. Однак, замість обіцяних коштів від РФ вони отримали підозру від українських правоохоронців.

Кіровоградщина

Затримано експомічника машиніста місцевої філії Укрзалізниці та його співмешканку із міста Знам’янка, які підпалили локомотив, підстанції обленерго та релейні шафи.

Надалі фігуранти планували пустити під укіс потяг та знищити міське відділення приватної пошти. Обох затримали, коли вони готувалися пустити потяг з рейок.

Вінниччина

Троє студентів місцевого коледжу віком 15 та 16 років підпалили регіональне відділення Укрпошти та релейну шафу на важливій лінії залізничного сполучення.

"Після виконання обох завдань російська спецслужба планувала залучити юнаків до підривів поблизу держустанов у різних регіонах України", - зазначили в СБУ.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.