Зеленський повідомив, коли надійде оголошений Шольцом пакет допомоги

Президент Володимир Зеленський заявив, що оголошений канцером ФРН Олафом Шольцом пакет військової допомоги на 650 млн євро надійде в Україну у грудні цього року.﻿ Про це глава Української держави заявив під час спільного підходу до преси з канцлером ФРН Олафом Шольцом, повідомляє Укрінформ.

«Я подякував Німеччині за оголошений оборонний пакет на 650 мільйонів євро. Ми цінуємо те, що названо не тільки обсяг цього пакету, а й чіткий термін постачання – грудень цього року. Якби всі наші партнери проявляли таке лідерство і таку вчасність у постачанні, ми вже примусили Росію до справедливого миру» , – розповів Зеленський.

Він також зазначив, що під час переговорів з канцлером йшлося й про додаткове посилення українського повітряного щита.

«Тільки за одну цю осінь російська армія використала 347 ракет різних типів проти наших людей. Більшість ракет – по цивільних об’єктах. Значну частину ракет нам вдалося збивати, в тому числі балістичні. Сьогодні ми з канцлером говорили про додаткове посилення українського повітряного щита, про системи ППО, з якими Німеччина нам допомагає» , - сказав президент.

Як повідомлялося, сьогодні канцлер ФРН Олаф Шольц прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Це третій візит глави німецького уряду в Україну і другий - після початку повномасштабного російського вторгнення. Вперше Шольц побував у Києві в лютому 2022 року, незадовго до вторгнення РФ, вдруге – в червні 2022 року разом з президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.