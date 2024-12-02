Азербайджан почав постачання газу до Словаччини замість російського

Азербайджанська нафтова компанія SOCAR почала постачати газ словацькому державному постачальнику енергоресурсів SPP. З посиланням на пресслужбу SOCAR, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"З 1 грудня 2024 року Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (SOCAR) розпочала постачання газу SPP, найбільшому державному постачальнику енергоресурсів Словаччини" , - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в SOCAR, постачання азербайджанського газу до Словаччини відбувається згідно з короткостроковим пілотним контрактом. Але компанії прагнуть розвивати довгострокову співпрацю.

Словаччина стала вже 12 країною, яка отримує азербайджанський газ. Також поставки продовжуються до: Туреччини, Грузії, Італії, Греції, Болгарії, Румунії, Угорщини, Сербії, Словенії, Хорватії та Північної Македонії.

Нагадаємо, країни Європи отримують російський газ транзитом через Україну на підставі контракту, який було підписано у 2019 році.

Але 31 грудня 2024 року дія контракту закінчується, а продовжувати його Україна на тлі повномасштабної війни не планує.

Тому європейські країни шукають альтернативу російському газу. Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначав, що його країна хоче постачати газ країнам ЄС через Україну.