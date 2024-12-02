Китай досліджує досвід обходу санкцій Росією – WSJ

Китай допомагає Росії обходити санкції, підтримуючи цілі сектори економіки, включаючи військово-промисловий комплекс та одночасно аналізує її досвід для можливого застосування у власних умовах. З посиланням на The Wall Street Journal, повідомляє ЛігаБізнес.

Як пише видання, ще у перші місяці війни в Україні Пекін створив міжвідомчу групу для вивчення наслідків антиросійських санкцій.

Її завдання – знайти способи пом'якшення наслідків санкцій, особливо у разі загострення конфлікту навколо Тайваню.

Китайські чиновники регулярно відвідують Москву, де зустрічаються з представниками Центробанку, Мінфіну та інших установ, які займаються обходом санкцій. Їх цікавить усе: від методів уникнення обмежень до позитивних ефектів, як-от розвиток внутрішнього виробництва.

Групу очолює віцепрем’єр Хе Ліфен, який безпосередньо координує свої дії з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Робота аналітичної групи не означає, що влада готується до вторгнення на Тайвань, попереджають джерела WSJ, близькі до китайського керівництва. Швидше, за їхніми словами, Пекін готується до "екстремального сценарію" збройного конфлікту та його економічних наслідків.