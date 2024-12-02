Зеленський анонсував кадрові перестановки у ЗСУ

Президент Володимир Зеленський анонсував нові кадрові зміни у військовому керівництві. Під час пресконференції з нагоди візиту німецького канцлера Олафа Шольца до Києва президент сказав, що це пов'язано з необхідністю реформ, повідомляє Лівий берег.

За словами президента, це – не останні перестановки. "Вони будуть, тому що потрібно рухатися швидше".