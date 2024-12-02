Польща отримає від Норвегії F-35 та NASAMS для захисту вузла постачання зброї в Україну

Норвегія візьме на себе відповідальність за оборону ключового вузла для транспортування цивільних і військових матеріалів з інших країн в Україну. Він розташований у Польщі.﻿ З посиланням на The Guardian, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними видання, цього місяця Норвегія візьме на себе відповідальність за протиповітряну оборону ключового вузла для транспортування цивільних і військових матеріалів з інших країн в Україну.

"Таким чином, Норвегія робить свій внесок у забезпечення того, щоб допомога Україні досягала місця призначення, дозволяючи Україні продовжувати свою боротьбу за свободу" , - заявив міністр оборони країни Бйорн Арілд Грам.

За його словами, Норвегія "охоронятиме" повітряний простір над аеропортом у Жешуві, Польща, і направить близько 100 солдатів на додаток до систем протиповітряної оборони та винищувачів.

"Польща докладає величезних зусиль для забезпечення доставки в Україну як цивільних, так і військових вантажів. Аеропорт також має важливе значення для медичної евакуації, за яку відповідає Норвегія" , - підкреслив Грам.

Польща відіграє ключову роль у постачанні військової допомоги Україні від міжнародних партнерів. Через її територію проходять основні логістичні маршрути для транспортування озброєння, техніки та гуманітарної допомоги. Зокрема, Польща надає свої логістичні центри для зберігання та розподілу військових вантажів.

Крім того, країна активно сприяє забезпеченню безпеки цих поставок, залучаючи союзників для зміцнення оборонних можливостей, таких як розміщення додаткових систем ППО та підтримка міжнародної координації.

Нещодавно прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що Норвегія погодилася забезпечити захист ключового транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні. Він розташований на території Польщі.