Окупанти посилюють захист Керченського мосту додатковими вежами та ППО

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники посилюють захист Керченського мосту додатковими вежами із системами ППО.З посиланням на Центр журналістських досліджень, повідомляє Укрінформ.

"Перші виявлені вежі складаються з двох частин, з яких внутрішня – вежа-трансформер зі сходами, зовнішня – металевий каркас, який закріплює та утримує всю конструкцію, на вершині якої розміщується бойовий модуль зенітного ракетно-гарматного комплексу (ЗРГК) «Панцир-С1М» , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на новому фото наприкінці листопада 2024 року зафіксовано внутрішню частину вежі, встановлену орієнтовно в районі 10 прольоту, якщо рахувати від арки мосту. До речі, 30 аналогічних веж-трансформерів ЦЖР раніше помічав на будмайданчику поблизу мосту зі сторони м. Керч.

Перші дві вежі з комплексами «Панцир-С1М» виявили наприкінці вересня 2024 року по обидва боки від віадуку на острові Тузла, а з’явилися вони там орієнтовно в середині того ж місяця, зауважили в ЦЖР.

Повідомляється, що якщо дві перших конструкції встановлені на берегах острова, то у третьої за основу, ймовірно, слугують паралельні мости з ґратами, які окупанти будують вже пів року по обидві сторони. У такому разі вони будуть одночасно і антидроновим захистом опор, і майданчиком для розміщення веж з російською ППО, додали у центрі.

Згідно з тактико-технічними характеристиками, ЗГРК «Панцир-С1» здатен вражати цілі на висоті до 15 км та в радіусі 20 км. Проте «Панцирі» здатні об’єднуватись у групи, таким чином збільшуючи захищену зону. Очевидно, що кожна нова «ППО-вежа» збільшує шанси для Керченського мосту уникнути ураження від українських ракетно-дронових атак.

Вибудовувати ешелоновану систему захисту мосту в Керченській протоці Росія почала у травні 2024 року зі встановлення барж у два ряди та бонових загороджень. Влітку окупанти почали монтувати паралельні антидронові мости з обох боків, а також встановлювати в морі загородження з тетраподів і металевих «їжаків». Восени вже почали з’являтися вежі з «Панцирями».