Україна у грудні отримає шосту IRIS-T та пускові установки Patriot - Шольц

Німеччина надасть Україні ще одну, шосту, систему протиповітряної оборони IRIS-T та вертольоти Sea King. Про це під час візиту до Києва заявив німецький канцлер Олаф Шольц, повідомляє Лівий берег.

Це – перша двостороння зустріч із Шольцом в Україні, звернув увагу український президент Володимир Зеленський під час брифінгу. Він назвав цей візит символічним та подякував за вагому підтримку.

Німеччина надала Україні найбільше допомоги у захисті неба. Зеленський назвав це історичним внеском у захист життя.

"У грудні надійде шоста система IRIS-T, ще пускові установки для Patriot і «гепарди»" , – анонсував Шольц.

Також Україна у 2025 отримає шість вертольотів Sea King, системи ППО, гаубиці, бойові і розвідувальні дрони.

Після США, Німеччина з обсягом допомоги близько 28 млрд євро, є другим найбільшим партнером України у військовій підтримці.

Шольц також підтвердив, що вже у грудні Україна отримає пускові установки для Patriot та самохідні зенітні установки Gepard.

Канцлер наголосив, що Україна може покластися на Німеччину, яка не збирається послаблювати підтримку. Він також додав, що своїми ударами по енергетиці взимку Путін хоче досягнути зупинки виробництва і замерзання людей, і тому Німеччина надала екстрений пакет допомоги для відновлення інфраструктури. Країна концентруватиметься на наданні ППО.