Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто під час зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим заявив, що прибув до Москви з «місією миру», повідомляє Радіо Свобода.

«Я сьогодні знову приїхав, зокрема з місією миру. Ми бачимо, що за минулу тисячу днів на українському напрямі нічого хорошого не спостерігається, бачимо лише загрозу ескалації» , – сказав Сійярто.

За його словами, в Угорщині переконані, що вирішення конфлікту «може бути лише за столом переговорів, а для того, щоб переговори відбулися, мають бути відкриті дипломатичні канали».

Угорський міністр також висловив сподівання, що сьогоднішня зустріч у Москві «сприятиме досягненню миру».

При цьому Лавров заявив, що Москву турбує те, що Захід нібито починає говорити про «припинення вогню як засіб дати перепочинок Україні та дати самим собі можливість цю Україну знову закачати сучасною далекобійною зброєю».

«Це, звичайно, не шлях до миру» , – каже російський міністр.

Петер Сійярто регулярно відвідує Москву, Санкт-Петербург і Мінськ.

Востаннє, коли він був у Росії, у жовтні, Сійярто виступив на петербурзькому форумі, організованому російським державним енергетичним гігантом «Газпромом», щоб оголосити, що «безпечні та доступні постачання газу в Угорщину неможливі» без співпраці з Росією, «подобається нам це чи ні».

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