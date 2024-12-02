В "Укренерго" оприлюднили графіки відключень на вівторок
"Укренерго" оновило графіки відключення електроенергії на вівторок, 3 грудня — зачепить одну та дві черги. З посиланням на пресслужбу компанії, повідомляє Ділова столиця.
Завтра, 3 грудня, час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових користувачів будуть такими:
07:00 — 08:00 — одна черга відключень;
08:00 — 19:00 — дві черги відключень;
19:00 — 21:00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 06:00 до 22:00.
В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень — це пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.