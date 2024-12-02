Шмигаль розповів, кому доведеться повернути "тисячу Зеленського"

Зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. Якщо вони оформлять її, їм доведеться повертати гроші. З посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Глава уряду припустив, що українців за кордоном, які оформлятимуть тисячу гривень, може бути "мінімальна кількість".

"Але ми ці речі після цього проаудуємо, і такі люди, як уже було в попередні рази, повертатимуть гроші. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами" , - наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що отримати тисячу гривень від держави можуть лише українці, які перебувають на території України.

Спочатку громадяни підтверджують, що вони знаходяться на території України, декларативним способом, а потім це перевіряється по реєстрах, геолокації та за допомогою інших програмних способів.

Нагадаємо, що в рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського українці можуть отримати допомогу від держави у розмірі тисячі гривень.

Отримати гроші можна як за допомогою програми "Дія", так і через "Укрпошту". Можливість отримати гроші офлайн передбачили для тих, хто не має смартфонів.

Станом на 16:00 2 грудня заявки подали вже 3 млн українців.