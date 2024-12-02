Умєров обговорив із новим єврокомісаром захист України

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з новим єврокомісаром з оборони Андрюсом Кубілюсом. Сторони обговорили допомогу Україні. З посиланням на Кубілюса у Twitter, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Мій перший відеодзвінок з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Гарний обмін думками щодо подальших дій щодо військової допомоги Україні" , - написав Кубілюс.

За його словами, здатність України захищати себе має вирішальне значення для готовності Європи до найекстремальніших військових ситуацій.

Варто зауважити, що єврокомісар з оборони - це нова посада. Раніше оборонними питаннями у Євросоюзі займався голова дипломатії.

До речі, верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки стала Кая Каллас.

Вона кілька днів тому зазначила, що не можна виключати відправлення військових із країн Європи до України. Це можливо при припиненні вогню між Росією та Україною.

Раніше відправку військових інструкторів до України вже обговорювали у Франції. На українській території вони могли б навчати бійців ЗСУ.