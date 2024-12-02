Нетаньяху звинуватив "Хезболлу" в порушенні перемир'я і анонсував відповідь
Бойовики "Хезболли" обстріляли позиції ізраїльських військових у районі гори Дов. Такий інцидент - серйозне порушення режиму припинення вогню. З посиланням на The Times of Israel, пише Іван Носальський, РБК-Україна.
Як повідомляє Армія оборони Ізраїлю, бойовики "Хезболли" вдарили по позиціях ізраїльських військових двома мінометними снарядами.
Снаряди влучили по відкритих ділянах місцевості, тому ніхто не постраждав.
У свою чергу "Хезболла" підтвердила атаку та виправдала її тим, що ізраїльські літаки нібито порушили повітряний простір Лівану.
"Обстріл "Хезболлою" гори Дов є серйозним порушенням режиму припинення вогню, і Ізраїль дасть рішучу відповідь", - йдеться у заяві прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.
Водночас, прем'єр запевнив, що його країна збирається продовжувати дотримання режиму припинення вогню, але відповідатиме на будь-яке порушення з боку "Хезболли".
"Дрібне порушення розглядатиметься як велике", - додав Нетаньяху.
Нагадаємо, минулого тижня між Ізраїлем та "Хезболлою" розпочався режим припинення вогню.
У розробці угоди про перемир'я брали участь США, Франція та інші країни.
Згідно із документом, Ізраїль має вивести свої війська з території Лівану. При цьому бойовики "Хезболли" мають залишити південну частину Лівану.