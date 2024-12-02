"Гаюн" підрахував, скільки російських дронів залетіло до Білорусі у листопаді

У листопаді на територію Білорусі залетів 151 російський безпілотник. Три з них було збито білоруським ППО. З посиланням на "Беларускі Гаюн", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як підрахували монітори, цього листопада до повітряного простору Білорусі зайшли щонайменше 148 російських дронів-камікадзе типу "Шахед" і 3-х розвідувальних дронів невідомого типу.

Дрони заходили в повітряний простір Білорусі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 і 28 листопада. Тобто вони там літали 20 днів з 30.

Також відомо, що протягом листопада зафіксовано щонайменше три випадки збиття "Шахедів" силами ППО Білорусі над Мозирським районом. Це сталося 24 листопада. Інформації про пошкодження або жертви на землі внаслідок падіння дронів не надходило.

З 151 безпілотника за місяць: