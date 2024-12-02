У Міжнародному кримінальному суді заявили, що МКС зазнає тиску і атак

Голова Міжнародного кримінального суду (МКС), суддя Томоко Акане, яка видала ордер на арешт Путіна, висловила занепокоєння щодо тиску та атак, яких зазнає установа.﻿ Про це вона сказала під час свого виступу, повідомляє Укрінформ.

“Суд зазнає атак, спрямованих на підрив його легітимності та здатності здійснювати правосуддя і реалізовувати міжнародне право та основоположні права” , - сказала вона.

За словами Акане, Суду також погрожують “економічними санкціями від установ іншого постійного члена Ради Безпеки, ніби Суд був терористичною організацією. Ці заходи швидко підірвуть діяльність Суду в усіх ситуаціях і справах і поставлять під загрозу саме його існування. Ми рішуче відкидаємо будь-які спроби впливати на незалежність і неупередженість Суду. Ми рішуче відкидаємо спроби політизувати нашу функцію. Ми завжди й в усіх випадках виконуватимемо лише закон. Ми вважаємо неправильним, що деякі держави та особи обурюються, коли незалежні судді виносять рішення згідно з доказами та законом”.

Варто зазначити, що ймовірно йдеться про можливі санкції США і російські ордери на арешт його співробітників.

Як повідомлялося, минулого року міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане, яка видала ордер на арешт Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

А Палата представників США ухвалила законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду (МКС), прокурор якого запросив видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і міністра оборони Йоава Галанта.