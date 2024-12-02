У Міжнародному кримінальному суді заявили, що МКС зазнає тиску і атак
Голова Міжнародного кримінального суду (МКС), суддя Томоко Акане, яка видала ордер на арешт Путіна, висловила занепокоєння щодо тиску та атак, яких зазнає установа. Про це вона сказала під час свого виступу, повідомляє Укрінформ.
“Суд зазнає атак, спрямованих на підрив його легітимності та здатності здійснювати правосуддя і реалізовувати міжнародне право та основоположні права”, - сказала вона.
За словами Акане, Суду також погрожують “економічними санкціями від установ іншого постійного члена Ради Безпеки, ніби Суд був терористичною організацією. Ці заходи швидко підірвуть діяльність Суду в усіх ситуаціях і справах і поставлять під загрозу саме його існування. Ми рішуче відкидаємо будь-які спроби впливати на незалежність і неупередженість Суду. Ми рішуче відкидаємо спроби політизувати нашу функцію. Ми завжди й в усіх випадках виконуватимемо лише закон. Ми вважаємо неправильним, що деякі держави та особи обурюються, коли незалежні судді виносять рішення згідно з доказами та законом”.
Варто зазначити, що ймовірно йдеться про можливі санкції США і російські ордери на арешт його співробітників.
Як повідомлялося, минулого року міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане, яка видала ордер на арешт Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.
А Палата представників США ухвалила законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду (МКС), прокурор якого запросив видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і міністра оборони Йоава Галанта.