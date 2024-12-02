У Фінляндії з виборів зняли кандидата за відмову засудити війну РФ проти України

У понеділок, 2 грудня, у Фінляндії зі списків кандидатів на муніципальні вибори в Лаппеенранті виключили члена Соціал-демократичної партії Івана Дев’яткіна. Він відмовився засудити повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це пише Yle, повідомляє Новое время.

Таке рішення в партії ухвалили одноголосно.

У партії офіційно заявили, що Дев’яткін діяв «всупереч партійним цінностям, прямо не засудивши російське вторгнення в Україну». Раніше від нього вимагали чіткої позиції з цього питання.

Інших деталей у Соціал-демократичній партії не навели.

Від додаткових коментарів у Соціал-демократичній партії відмовилися.

Раніше Дев’яткін в інтерв'ю Iltasanomat заявив, що Фінляндія — «це 51 штат США», а закриття кордону з Росією є порушенням прав людини.

Коментуючи війну Росії проти України, він заявив, що це «занадто широкий набір питань».