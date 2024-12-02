Соратник Путіна заявив, що РФ відкине пропозицію Трампа про перемир'я з Україною

Російський олігарх та соратник російського диктатора Володимира Путіна Костянтин Малофєєв заявив, що Москва відхилить будь-яку пропозицію про припинення вогню в Україні, яку намагатиметься укласти обраний президент США Дональд Трамп.﻿ Про це він розповів в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє Новое время.

За його словами, Москва може відкинути угоду, оскільки прагне додаткових поступок, зокрема «юридично закріпленого нейтрального статусу Києва».

Водночас він додав, що існує «50 на 50» шанс на укладення угоди з Трампом у майбутньому.

«Важливо, щоб майбутня адміністрація США зрозуміла, що перемир’я — це не подарунок, якого Росія чекає, щоб почати говорити з нами й поступитися всім. Перемир’я зараз вигідне Україні та США, але для нас воно не приносить жодних переваг — тому, що ми виграємо» , — заявив Малофєєв.

Заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Київ може піти на угоду про припинення вогню в обмін на членство в НАТО навіть без тимчасово окупованих територій Малофєєв назвав «поворотним моментом».

Проте навіть цей план завершення війни не задовольнить Москву, зазначає Bloomberg.

«Росія не припинить бойових дій, поки Україна не змінить свою конституцію, поки не закріпить нейтральний статус та відмовиться від вступу до НАТО, а також не погодиться на жорсткі обмеження чисельності своїх збройних сил і припинення постачання зброї зі США та їхніх союзників» , — сказав соратник Путіна.

Малофєєв заявив, що сподіватися на те, що Кремль змінить вимоги після приходу до влади нової адміністрації США — помилка, яка може «призвести до ескалації та конфлікту з адміністрацією Трампа».

2 грудня російські ЗМІ повідомили, що адміністрація Путіна провела семінар для віцегубернаторів, на якому також обговорювали роботу з «образом перемоги» у війні проти України.