Суд конфіскував активи колишнього президента Мотор Січі Богуслаєва

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати активи ексочільника компанії Мотор Січ В’ячеслава Богуслаєва на користь держави. З посиланням на Міністерство юстиції України, повідомляє Новое время.

Зазначається, що конфісковані активи включають будівлі та споруди господарського комплексу, розташованого у місті Приморськ Запорізької області, а також повний пакет акцій компанії ІННОВА.

13 вересня стало відомо, що Фонд держмайна перерахував до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії $6,48 млн (266,9 млн грн) з рахунків експрезидента Мотор Січі В’ячеслава Богуслаєва в Мотор-Банку.