Зеленський активував санкції РНБО проти російських розробників та постачальників дронів

Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО від 2 грудня «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», повідомляє Лівий берег.

Текст указу і перелік підсанкційних фізичних та юридичних осіб оприлюднили на сайті глави держави.

У вечірньому відеозверненні Зеленський сказав, що санкції стосуються тих, хто працює на російську військову систему.

«Це розробники, виробники та постачальники безпілотників для окупанта, особи, які допомагають завозити в Росію критичні компоненти, а також навчають операторів дронів. Загалом більше сотні суб’єктів. І ми працюємо з партнерами заради синхронізації наших санкцій із відповідними рішеннями партнерів» , - сказав український президент.

Санкції торкнулися 57 фізичних і 52 юридичних осіб.

У переліку – фірми «Технопорт», Міжрегіональний науково-освітній центр світового рівня «МореАгроБіоТех», «Уралдронзавод», Симбірське конструкторське бюро Піранья, «ОКБ безпілотного авіабудування», Центр комплексних безпілотних рішень, «Російський Дрон Рейсинг – Груп» та інші.