Названо регіони-антилідери по боржникам за комунальні послуги

Заборгованість українців за постачання тепла та гарячої води станом на 1 жовтня 2024 року досягла 28,5 млрд грн, що на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року, але на 14% менше порівняно з початком 2024 року. Про це свідчать дані аналітиків dixigroup.org, повідомляє Дзеркало тижня.

Географічний розподіл боргів:

Київ: 6,1 млрд грн (1 134 тис. абонентів теплопостачання, 981 тис. абонентів гарячої води).

Харківська область: 7,7 млрд грн (613 тис. абонентів теплопостачання, 451 тис. абонентів гарячої води).

Інші області з боргами понад 1 млрд грн: Дніпропетровська (3,4 млрд грн), Донецька (2,1 млрд грн), Запорізька (1,5 млрд грн), Одеська (1,4 млрд грн), Херсонська (1 млрд грн).

Найменша заборгованість: Західна Україна, зокрема Чернівецька область (38 млн грн) та Закарпаття (0,1 млн грн).

Порівняно з 2021 роком борг збільшився на 48%. Проте у 2024 році за 9 місяців спостерігається його зменшення на 4,5 млрд грн.

У 2024 році заборгованість частково погашається: сплачено 116,1% від нарахованих сум за неопалювальний сезон.Найгірші показники оплати — у Херсонській (44,9%), Донецькій (68%) та Харківській (99,6%) областях.Найкращі показники — у Закарпатській (141,2%), Чернівецькій (140,7%) та Житомирській (138,4%) областях.

Індекс прозорості енергетики

Інші борги за комунальні послуги:

Центральне водопостачання та водовідведення: 9,1 млрд грн.Вивіз побутового сміття: 2 млрд грн.

Дані заборгованості за газ та електрику не оновлюються з 2021 року.

Ці цифри відображають як виклики, пов’язані з оплатою комунальних послуг під час війни, так і поступове вирівнювання платежів у періоди зниженого навантаження на сімейні бюджети.