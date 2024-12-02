США оголосили новий пакет військової допомоги для України на $725 млн

Сполучені Штати Америки сьогодні оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Його розмір становить 725 мільйонів доларів.﻿ З посиланням на Пентагон, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як розповіли у Пентагоні, міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим. Вони оговорили динаміку бойових дій та безпекову допомогу Україні з боку США.

Також Остін засудив нещодавні ракетні обстріли та безпілотні літальні апарати, спрямовані на цивільну інфраструктуру України.

Під час розмови Остін надав Умєрову оновлену інформацію щодо подальшого збільшення допомоги, яку США надають Україні.

До нового пакета увійшли:

ПЗРК Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські боєприпаси;

дрони;

протипіхотні міни;

ПТРК Javelin.

На початку листопада глава Пентагону Ллойд Остін повідомив про новий пакет допомоги для України, наданий у відповідь на перекидання північнокорейських військових до Росії, зокрема в Курську область.

Черговий пакет допомоги Україна отримала 20 листопада, до якого увійшли боєприпаси для HIMARS, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки протягом жовтня-грудня нададуть Україні низку пакетів військової допомоги. Їхня вартість становитиме від 500 до 750 млн доларів.