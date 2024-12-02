Умєров обговорив з Остіном підготовку до наступного Рамштайну

Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони США Ллойд Остін обговорили стратегічні плани на 2025 рік. Зокрема, підготовку до наступного засідання у форматі Рамштайн, повідомляє Новое время.

У своєму Telegram-каналі він підкреслив, що також обговорив з Остіном поточну ситуацію на полі бою, ключові виклики та потреби Сил оборони.

«Також зосередилися на стратегічному плануванні 2025 року — зокрема, постачанні озброєння, техніки та оснащення наших підрозділів» , — написав він.

Також сторони приділили увагу підготовці до наступного засідання у форматі Рамштайн.

Інших деталей Умєров не розкрив.

25 листопада генерал Крістіан Фройдінг, керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, заявив, що в грудні може відбутися додаткова зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

8 жовтня президент США Джо Байден скасував поїздку до Німеччини, під час якої мав узяти участь у засіданні у форматі Рамштайн. Причиною скасування став ураган Мілтон.

Після цього відклали й саме засідання групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн. Зустріч мала відбутися на рівні лідерів держав.