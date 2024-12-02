Зеленський заявив, що втрати ЗСУ набагато менші, ніж пишуть американські ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість загиблих українських військових у повномасштабній війні значно нижча, ніж пишуть деякі американські ЗМІ, повідомляє Новое время.

«Дехто нещодавно, мені здається в американській пресі, подав інформацію, що українців загинуло 80 тисяч. Та я хочу вам сказати, що ні, менше, набагато менше» , — сказав глава держави у інтервʼю Kyodo News, яке опублікував Офіс президента.

Водночас Зеленський відмовився назвати точні дані щодо втрат. Він зауважив, що Україна не має повної інформації про кількість загиблих на тимчасово окупованих територіях. За словами президента, це стосується як цивільного населення, так і військових, правоохоронців та представників місцевої влади.

«І скільки їх загинуло, скільки було їх втрачено, скільки закатовано в полоні — тут я не знаю. Тому я говорю, тільки про фіксацію військових, які на нашій території, які контролюються нами» , — наголосив глава держави.

27 листопада видання The Economist, посилаючись на звіти розвідок, аналітиків і чиновників, повідомило, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну могли загинути щонайменше 60−100 тисяч українських військових, ще 400 тисяч — дістали важкі поранення і більше не можуть воювати.

Зазначені оцінки The Economist не включають дані про мирних жителів, кількість загиблих серед яких сягає «кількох десятків тисяч».

Згідно з даними Генштабу ЗСУ на 27 листопада, країна-агресор із 24 лютого 2022-го втратила в Україні приблизно 735 410 військових убитими і пораненими, близько 1580 із них — за останню добу.

У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський уперше озвучив безповоротні втрати України на рівні 31 000 військових.

17 вересня газета WSJ написала, що внаслідок повномасштабного російського вторгнення Україна втратила 80 тисяч солдатів убитими і близько 400 тисяч пораненими. 20 вересня Зеленський назвав ці дані брехнею і заявив, що реальні втрати України значно менші.