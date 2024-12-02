Фіцо розкритикував нове керівництво ЄС за підтримку України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував нову керівницю зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Каю Каллас та президента Європейської Ради Антоніу Кошту за висловлення підтримки Україні від імені Євросоюзу. З посиланням на Politico, повідомляє Європейська правда.

За словами Фіцо, він висловив ці настрої в телефонній розмові з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн в понеділок.

"Ні члени Комісії, ні президент Європейської Ради не можуть дозволити собі робити заяви від імені Європейського Союзу, з якими Європейський Союз і Європейська Рада ніколи не погоджувалися" , – сказав Фіцо журналістам з приводу цієї телефонної розмови.

За його словами, посадовці зробили заяви, які не відповідають позиції всього ЄС.

Заяви, про які йдеться, були зроблені під час візиту Каллас, Кошти та комісарки з питань розширення Марти Кос до Києва на вихідних, під час якого трійця висловила підтримку України з боку ЄС.

Троє політиків, яких нещодавно затвердив на нових посадах Європарламент, розпочали свої повноваження з візиту до України.

Фіцо не вперше публічно критикує Каллас. У відео, опублікованому в соціальних мережах 30 листопада, він заявив, що колишня прем'єр-міністерка Естонії "не приховує своєї чіткої орієнтації на Сполучені Штати і відкритої ненависті до Російської Федерації".

Минулого тижня депутати Європарламенту від правлячої лівопопулістської партії Фіцо Smer проголосували проти нової Комісії – цей крок спантеличив критиків, які зазначили, що таким чином депутати Європарламенту також виступили проти призначення Мароша Шефчовича, багаторічного словацького комісара, кандидатуру якого висунула сама Smer.

Фіцо сказав, що він також поділився з фон дер Ляєн, що його думки з деяких питань відрізняються від поглядів Єврокомісії, наприклад, щодо надання військової допомоги Україні, і що він не відступить від своїх поглядів.

Минулого тижня Фіцо оголосив, що "із задоволенням прийняв" офіційне запрошення глави Росії Владіміра Путіна на урочистості з нагоди 80-річчя з дня завершення Другої світової війни в Європі, яке в Росії святкують 9 травня.

До того словацький прем'єр казав, що хотів би відновити нормальні відносини з Росією після закінчення розв’язаної нею повномасштабної війни в Україні.

А на початку вересня під час відвідування Музею Голокосту в місті Середь Фіцо заявив, що в Україні воюють "нацистські війська", але міжнародна спільнота цього нібито не помічає.