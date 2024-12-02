Лондон і Париж обговорюють розміщення військ в Україні як гарантію безпеки – ЗМІ

У Парижі й Лондоні розмірковують над варіантами, які можна було б запропонувати у разі мирних переговорів України з Росією для гарантування безпеки Україні, одним із них є розміщення військ Франції і Великої Британії на лінії розмежування для моніторингу режиму припинення вогню, якого може бути досягнуто внаслідок перемовин, повідомляє Радіо Свобода.

Про це журналістам розповів високопоставлений чиновник НАТО на умовах анонімності, бо не уповноважений публічно коментувати ситуацію.

За його словами, ці розмови ведуться лише в окремих столицях, не на рівні НАТО. Париж і Лондон намагаються підготувати варіанти для різних сценаріїв розвитку подій, щоби в разі виникнення питання з боку нового керівництва США, як саме можуть включитися країни Європи, вони мали б готові варіанти підтримки Києва.

Розробка конкретних пропозицій і варіантів підтримки необхідна також для того, щоб гарантувати участь союзників з Європи у мирних перемовинах України і Росії за посередництвом новообраного президентства США Дональда Трампа, розповів співрозмовник Радіо Свобода.

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