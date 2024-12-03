DeepState повідомив про просування ворога на Донеччині

Аналітики проєкту DeepState в ніч проти 3 грудня оновили карту, повідомивши, що росіяни просунулися у Старих Тернах і Кураховому на Донеччині, повідомляє Українська правда.

"Ворог просунувся в Старих Тернах, Кураховому, біля Кругляківки та Пушкіного".

Крім того, у повідомленні DeepState додали, що уточнили лінію зіткнення біля Нового Комара.

Що передувало: минулої ночі DeepState також повідомляв про просування ворога в Кураховому.

У понеділок ввечері Генштаб повідомив, що на Курахівському напрямку ворог 67 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальне, Катеринівка, Антонівка та Ганівка, два боєзіткнення - продовжуються.