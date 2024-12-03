У Тернополі частина міста без світла після влучання "Шахеда" – мер

У ніч проти 3 грудня ворожий дрон влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури Тернополя, частина міста лишилася без електроенергії. Про це заявив міський голова Тернополя Сергій Надал, повідомляє Українська правда.

"Ворожий БпЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики. Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки" , – йдеться у повідомленні.

Надал закликав тернополян зарядити телефони і поповнити запаси води.

Зазначимо, російські війська увечері 2 грудня запустили на територію України ударні безпілотники.

Повітряна тривога у Тернополі тривала з 1:26 до 4:07.