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Курс валют НБУ на 3 грудня

Курс валют НБУ на 3 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 3 грудня 2024 року

Курс долара, порівняно з 2 грудня, підвищився на 6 коп. до 41.6461 за 1 долар.

Євро подешевшав на 18 коп. до 43.7242 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 52.7531 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до рівня 46.9728 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 10.1899 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.646 100 +0.0614
EUR Євро 43.724 200 --0.1768
GBP Фунт стерлінгів 52.753 100 --0.0262
CHF Швейцарський франк 46.972 800 --0.2075
PLN Польський злотий 10.189 900 --0.026

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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