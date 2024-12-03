Курс валют НБУ на 3 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 3 грудня 2024 року
Курс долара, порівняно з 2 грудня, підвищився на 6 коп. до 41.6461 за 1 долар.
Євро подешевшав на 18 коп. до 43.7242 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 52.7531 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до рівня 46.9728 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 10.1899 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.646 100
|EUR
|Євро
|43.724 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.753 100
|CHF
|Швейцарський франк
|46.972 800
|PLN
|Польський злотий
|10.189 900
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.