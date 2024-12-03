Курс валют НБУ на 3 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 3 грудня 2024 року

Курс долара, порівняно з 2 грудня, підвищився на 6 коп. до 41.6461 за 1 долар.

Євро подешевшав на 18 коп. до 43.7242 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 52.7531 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до рівня 46.9728 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 10.1899 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.646 100 EUR Євро 43.724 200 GBP Фунт стерлінгів 52.753 100 CHF Швейцарський франк 46.972 800 PLN Польський злотий 10.189 900

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.