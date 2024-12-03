Close button

Генштаб: Російські втрати у війні перевищили 745 тисяч у живій силі

Генштаб: Російські втрати у війні перевищили 745 тисяч у живій силі
Фото: Facebook

Росія втратила уже понад 745 тисяч солдатів убитими і пораненими у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1780 загарбників, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 745 700 (+1 780) осіб,
  • танків – 9 486 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 19 419 (+22) од,
  • артилерійських систем – 20 976 (+23) од,
  • РСЗВ – 1 253 (+0) од,
  • засобів ППО – 1 019 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 917 (+31) од,
  • крилатих ракет – 2 855 (+3) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 666 (+60) од,
  • спеціальної техніки – 3 627 (+8) од.

Дані уточнюються.

Новини

Популярні теми форуму

analytics