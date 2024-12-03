Генштаб: Захисники відбили понад 100 атак росіян на двох напрямках

Протягом минулої доби на фронті відбулося 201 бойове зіткнення, 107 атак російських окупантів захисники відбили на Покровському та Курахівському напрямках. Лінію оборони на Курщині ворог атакував 15 разів за підтримки авіації та артилерії, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ.

За підтримки авіації на Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Колісниківки та Лозової на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося сім атак окупантів.

Минулої доби ворог одинадцять разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Чернещини, Копанки, Ямполівки та Тернів.

Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Григорівки та Часового Яру.

Дев’ять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд.

Сили оборони відбили 67 ворожих атак на Курахівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальне, Катеринівка, Антонівка та Ганівка.

В районах Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки, Новоандріївки, Новосілки та Новополя на Времівському напрямку противник здійснив 30 штурмів наших позицій.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаудару штурмовою авіацією по району населеного пункту Гуляй Поле.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

Неподалік острова Козацький на Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника, ворог успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 14 авіаційних ударів 30 керованими бомбами та вчинив 381 артилерійський обстріл, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.