Окупанти вдарили по енергооб'єкту в Рівненській області – ОВА

Російські загарбники під час повітряної атаки із застосуванням дронів-камікадзе цієї ночі, 3 грудня, завдали ударів по енергооб'єкту в Рівненській області. Про це заявив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Знову ворожа атака на Рівненщину. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури" , - розповів чиновник у своєму Telegram-каналі вранці.

Глава ОВА додав, що на місці працюють "усі відповідні служби".

За попередніми даними, під час російського повітряного удару - обійшлося без травмованих та поранених.

Чиновник пообіцяв пізніше розкрити детальніше інформацію щодо наслідків ворожої атаки у регіоні.

Нічна повітряна атака 3 грудня

Зазначимо, що цієї ночі повітряна тривога в Рівненській області оголошувалася о 02:12, і тривала загалом майже дві години.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські ударні безпілотники під час своїх маневрів певний час фіксувалися, зокрема, у небі над західними областями.

У рівненських пабліках та ЗМІ писали, що в регіоні було "гучно", повідомляли про роботу ППО та збиття "Шахедів". Також в мережі з'являлися повідомлення, що дрони ворога, зокрема, прямували у бік міста Радивилів (Дубенського району Рівненської області).

Також нагадаємо, що під час цієї нічної атаки противника із застосуванням "Шахедів" ворог знову вдарив по Тернополю - було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, й через обстріл у місті частково зникло електроживлення.